«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи». Роналду забил с пенальти

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Таи» со счётом 2:0 в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
16 мая прошёл матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таи». Победу одержала домашняя команда (2:0), в её составе отличились нападающий Криштиану Роналду (с пенальти) и полузащитник Андерсон Талиска.
Гол португальского нападающего стал победным, забил он его на 52-й минуте. Талиска отличился на 80-й. Для Роналду этот гол стал 13-м в текущем сезоне, для бразильского полузащитника «Аль-Насра» Талиски — 17-м.
В данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков после 27 проведённых матчей. Лидирующий «Аль-Иттихад» имеет в своём активе 63 балла.
У «Аль-Таи» 34 очка, команда занимает седьмое место из 16.
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