Генрих Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян стал первым армянином в истории, добравшимся до финальной стадии Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» сильнее оказалась команда Симеоне Индзаги, которая по сумме двух встреч (3:0) прошла в финал.
Полузащитник «чёрно-синих» Генрих Мхитарян, таким образом, станет первым армянином, который примет участие в финальном матче самого престижного еврокубкового турнира. Ранее представители Армении в финале Лиги чемпионов не играли.
Отметим, что в первом матче между «Интером» и «Миланом» (2:0) в 1/2 полуфинала Генрих Мхитарян отметился забитым мячом, установив окончательный счёт в той встрече.
Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле. Игра состоится 10 июня.
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