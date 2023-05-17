Генрих Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян стал первым армянином в истории, добравшимся до финальной стадии Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» сильнее оказалась команда Симеоне Индзаги, которая по сумме двух встреч (3:0) прошла в финал.

Полузащитник «чёрно-синих» Генрих Мхитарян, таким образом, станет первым армянином, который примет участие в финальном матче самого престижного еврокубкового турнира. Ранее представители Армении в финале Лиги чемпионов не играли.

Отметим, что в первом матче между «Интером» и «Миланом» (2:0) в 1/2 полуфинала Генрих Мхитарян отметился забитым мячом, установив окончательный счёт в той встрече.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле. Игра состоится 10 июня.