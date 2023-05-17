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Главный тренер «Интера» Индзаги поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Индзаги поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

«В ближайшие несколько дней мы всё осознаем. Для нас изначально это было мечтой, но мы всегда верили в неё. Мы прошли невероятный путь. Победа в полуфинале, в дерби, в таком стиле, приносит удовлетворение».

Мне понравилось в этом полуфинале всё: бег, агрессия, концентрация. С января по сегодняшний вечер у нас было четыре дерби, и мы выиграли все четыре. «Милан» – чемпионы Италии, у них очень качественная команда, но ребята сыграли великолепно.

«Реал» и «Сити» — лучшие команды в Европе. Первая игра была равной. Я доволен тем, что мы сделали, я посмотрю завтрашний матч», — приводит слова Индзаги Planeta Milan со ссылкой на эфир SportMediaset.

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