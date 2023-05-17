Президент «Интера» похвалил главного тренера команды Индзаги после выхода в финал ЛЧ

Президент «Интера» Стивен Чжан высказался о работе с главным тренером команды Симоне Индзаги.

«Я работал со многими тренерами, но я уверяю вас, что Индзаги – особенный. Он очень спокоен в любой ситуации, а спокойствие – невероятное качество.

Также он единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!» – приводит слова Чжан Tuttomercatoweb со ссылкой на эфир Sky Sports.

Напомним, миланский «Интер» одержал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

Соперником миланской команды станет победитель пары «Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч состоится сегодня, 17 мая, начало — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

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