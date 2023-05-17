«Интер» впервые в истории клуба сыграл четыре сухих матча подряд против «Милана»

«Интер» победил со счётом 1:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Миланом». Победа в «миланском дерби» стала для «нерадзурри» четвёртой в сезоне.

Ранее «Интер» одержал победу в первом матче Лиги чемпионов (2:0), в игре 21-го тура Серии А (1:0) и в финале Суперкубка Италии. Таким образом, «Интер» впервые в истории клуба сыграл четыре сухих матча подряд против «Милана».

На 74-й минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов нападающий Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперёд, автором голевой передачи стал Лукаку.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ «Интер» обыграл «Порту» из Португалии, а в четвертьфинале победил ещё одну команду из этой страны — «Бенфику». В финале турнира «нерадзурри» сыграют с победителем матча «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.