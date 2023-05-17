Шалимов: «Ростов» прыгнул выше головы, по составу команда седьмая-восьмая

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов». Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника «Сочи»

Тимофея Шипунова: он отличился на 89-й минуте встречи.

«Ростову» очень сложно — не только из-за травм, но и из-за того, что невозможно на длительной дистанции в каждом матче выдавать максимум. Им после каждой игры надо три дня восстанавливаться, а они только три дня домой добираются из-за проблем с логистикой. «Ростов», видно, что выжат по максимуму — команда прыгнула выше головы, и по составу в РПЛ она, на мой взгляд, седьмая-восьмая», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ростов» (50) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (37) — девятое.