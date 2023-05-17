Павлюченко: попадание «Спартака» в топ-3 будет чудом. Клуб с треском провалил конец сезона

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о турнирных амбициях московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению экс-футболиста, попадание красно-белых в тройку лидеров по итогам сезона станет чудом. Павлюченко считает, что «Спартак» с треском провалил завершающий отрезок чемпионата.

«Сложно даже подводить какие-то итоги сезона для «Спартака». Конечно, чемпионат ещё не закончен, но от него уже смазанные ощущения. Вроде весь год неплохо играли, шли вторыми — а теперь попадание в тройку будет чудом. И возможно оно только в случае ошибок соперников.

«Спартак» с треском провалил концовку сезона. Не знаю, сказалась ли на этом травма Промеса или его отсутствие на сборах, но красно-белые потеряли слишком много очков в матчах с соперниками, которых можно и нужно обыгрывать даже без Квинси в составе. Будем надеяться, что им всё-таки удастся зацепиться за медали», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».