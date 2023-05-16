«Спартак» пострадал от судей. Но в его пользу ошибаются чаще любого другого топ-клуба РПЛ

В 26-м туре арбитры совершили всего лишь одну грубую ошибку, на этот раз их было в три раза больше. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Владимир Москалёв грубо ошибся не в пользу «Динамо» Фото: РИА Новости

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 27-м туре

В минувшем туре арбитры совершили три грубые ошибки.

Кукуляк ошибочно показал жёлтую карточку спартаковцу Денисову, которая стала для него второй в матче;

Во втором тайме Кукуляк не показал жёлтую карточку футболисту «Спартака», которая стала бы второй;

Москалёв не удалил футболиста «Ахмата» за лишение явной возможности забить гол.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Ключевой момент был на 45-й минуте. Кукуляк, находясь в идеальной позиции, неверно показал вторую жёлтую игроку «Спартака» Денисову. Она просто выдуманная».

Почитать подробный разбор работы арбитров в прошедшем туре от Игоря Федотова можно ниже.

Таблица ошибок судей после 27-го тура РПЛ