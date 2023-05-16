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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

«Спартак» пострадал от судей. Но в его пользу ошибаются чаще любого другого топ-клуба РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Обновлённая таблица ошибок арбитров.

В 26-м туре арбитры совершили всего лишь одну грубую ошибку, на этот раз их было в три раза больше. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Владимир Москалёв грубо ошибся не в пользу «Динамо»

Владимир Москалёв грубо ошибся не в пользу «Динамо»

Фото: РИА Новости

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 27-м туре

В минувшем туре арбитры совершили три грубые ошибки.

  • Кукуляк ошибочно показал жёлтую карточку спартаковцу Денисову, которая стала для него второй в матче;
  • Во втором тайме Кукуляк не показал жёлтую карточку футболисту «Спартака», которая стала бы второй;
  • Москалёв не удалил футболиста «Ахмата» за лишение явной возможности забить гол.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Ключевой момент был на 45-й минуте. Кукуляк, находясь в идеальной позиции, неверно показал вторую жёлтую игроку «Спартака» Денисову. Она просто выдуманная».

Почитать подробный разбор работы арбитров в прошедшем туре от Игоря Федотова можно ниже.

Разбор судейства в 27-м туре РПЛ от Игоря Федотова
«Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству арбитров». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству арбитров». Судейство в туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 27-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Урал»115-6
«Локомотив»105-5
«Крылья Советов»84-4
«Торпедо»41-3
«Динамо»64-2
«Ростов»76-1
«Краснодар»770
«Сочи»440
«Химки»67+1
«Ахмат»57+2
«Оренбург»68+2
ЦСКА24+2
«Факел»58+3
«Зенит»25+3
«Спартак»610+4
«Пари НН»611+5
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