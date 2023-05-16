«Спартак» пострадал от судей. Но в его пользу ошибаются чаще любого другого топ-клуба РПЛ

В 26-м туре арбитры совершили всего лишь одну грубую ошибку, на этот раз их было в три раза больше. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Владимир Москалёв грубо ошибся не в пользу «Динамо»
Фото: РИА Новости
Предыдущие ошибки арбитров
Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура;
- таблица после 23-го тура;
- таблица после 24-го тура;
- таблица после 25-го тура;
- таблица после 26-го тура.
Ошибки судей в 27-м туре
В минувшем туре арбитры совершили три грубые ошибки.
- Кукуляк ошибочно показал жёлтую карточку спартаковцу Денисову, которая стала для него второй в матче;
- Во втором тайме Кукуляк не показал жёлтую карточку футболисту «Спартака», которая стала бы второй;
- Москалёв не удалил футболиста «Ахмата» за лишение явной возможности забить гол.
«Ключевой момент был на 45-й минуте. Кукуляк, находясь в идеальной позиции, неверно показал вторую жёлтую игроку «Спартака» Денисову. Она просто выдуманная».
Почитать подробный разбор работы арбитров в прошедшем туре от Игоря Федотова можно ниже.
Таблица ошибок судей после 27-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Урал»
|11
|5
|-6
|«Локомотив»
|10
|5
|-5
|«Крылья Советов»
|8
|4
|-4
|«Торпедо»
|4
|1
|-3
|«Динамо»
|6
|4
|-2
|«Ростов»
|7
|6
|-1
|«Краснодар»
|7
|7
|0
|«Сочи»
|4
|4
|0
|«Химки»
|6
|7
|+1
|«Ахмат»
|5
|7
|+2
|«Оренбург»
|6
|8
|+2
|ЦСКА
|2
|4
|+2
|«Факел»
|5
|8
|+3
|«Зенит»
|2
|5
|+3
|«Спартак»
|6
|10
|+4
|«Пари НН»
|6
|11
|+5
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