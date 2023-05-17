Голкипер «Факела» Свинов назвал матч с «Динамо» одним из лучших в карьере

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0). Встреча состоялась 28 апреля.

«Матч с «Динамо» лучший в карьере? Один из лучших точно. Во-первых, мы показали в игре именно то, что отрабатывали. Во-вторых, удалось собраться, сконцентрироваться на игре, отбросив всё лишнее.

Вся команда сыграла сконцентрированно. Ещё и болельщики молодцы, в первом тайме они были позади меня, и это было очень громко, очень энергично. Это действительно помогает! Думаю, они сами не до конца понимают, насколько они хороши, насколько их голоса важны для нас. Словом, все мы не давали друг другу расслабиться. Команда отыграла изо всех сил, болельщики тоже выжали из себя всё», — приводит слова Свинова пресс-служба клуба.