Талалаев принёс в телестудию фото порванной бутсы Бикела после фола Денисова из «Спартака»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев принёс в телестудию программы «Правила игры» фотографию порванной бутсы Жаниу Бикела, чтобы аргументировать жёлтую карточку футболисту «Спартака» Даниилу Денисову в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). Напомним, Денисов получил за фол на Бикеле вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Удаление произошло в концовке первого тайме.

Фото: Скриншот из эфира «Матч Премьер»

Несмотря на разорванную бутсу Бикела, бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в телеэфире всё равно не согласился с тем, что жёлтая карточка Денисову была показана справедливо.

«В любом случае это никакая не жёлтая карточка, и тем более не вторая жёлтая карточка. Я знаю, что вы будете парировать, и что вы хотите показать. Но бутсы, в которых сейчас играют футболисты, — настолько облегчённые тапочки… Они настолько комфортные, насколько же и лёгкие. Конечно, это болезненно — можно понять и тренера, и игрока. Но вот такой несчастный случай — это не фол на жёлтую карточку», — сказал Николаев в эфире «Матч Премьер».