Михаил Галактионов: моя мотивация — чтобы фанаты получали удовольствие от нашего футбола
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о мотивации в работе.
«Моя мотивация — построение игры, развитие игроков. Чтобы фанаты получали удовольствие от нашего футбола вне зависимости от того, в каком мы находимся статусе. Надо подтверждать свой статус в каждой игре.
Задачей после прихода в клуб было стабилизировать ситуацию, игру. Теперь следующий шаг — совершенствовать игру. Что будет в следующем сезоне — зависит от многих факторов: трансферов, здоровья игроков», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков за 27 матчей.
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