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Галактионов: консультации по Дзюбе были со многими людьми, со Слуцким я тоже общался

Галактионов: консультации по Дзюбе были со многими людьми, со Слуцким я тоже общался
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы. Форвард пополнил состав железнодорожников в феврале 2023 года.

«С Дзюбой мы пожали друг другу руки, когда он приходил. Все договорённости соблюдаются. Знаю, что идут подготовительные моменты по продлению контракта с Артёмом. Все нюансы по нему и другим футболистам будут улажены после последнего матча.

Консультации по Дзюбе были со многими людьми. Самое главное — коммуникация с ним, когда он услышал наши требования и видение. Естественно, со Слуцким я тоже общался по Артёму», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков за 27 матчей. Дзюба в текущем сезоне чемпионата России провёл девять матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России.

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