Источник: Дивеев интересен «Локомотиву»

«Локомотив» продолжает поиск сильного центрального защитника с российским паспортом. Кандидатура Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов» пока «на паузе». Железнодорожники проявляют интерес к Игорю Дивееву из ЦСКА, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, у Игоря достаточно высокие запросы по личному контракту, что может помешать переговорному процессу. Не менее тяжело будет договориться и с ЦСКА. Поэтому в «Локомотиве» понимают, что вероятность успешных переговоров по Дивееву крайне мала.

Если «Локомотиву» не удастся подписать сильного центрального защитника с паспортом РФ, то клуб будет искать усиление на иностранном рынке. Если же поиски подходящего легионера не увенчаются успехом, тогда «Локомотив» вернётся к кандидатуре Солдатенкова, которого можно выкупить за 120 млн рублей.