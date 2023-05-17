Тренер «Сочи» Точилин: расширение лиги до 18 клубов — оптимальный вариант
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Тренер «Сочи» Александр Точилин выступил за расширение Российской Премьер-Лиги до 18 клубов. По его мнению, это оптимальный вариант увеличения количества матчей в условиях отсутствия еврокубков. Точилин считает, что при расширении РПЛ до 18 команд спортивная составляющая не пострадает.
«Думаю, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, расширение лиги до 18 клубов будет оптимальным. Мы всё время говорим о том, что у нас мало матчей — и сборная не играет, и еврокубков нет. Приходится даже реформировать кубок, чтобы увеличить количество матчей. Что касается проходных матчей — нынешний чемпионат показывает, что их не бывает. Не думаю, что спортивная составляющая пострадает», — приводит слова Александра Точилина «РБ Спорт».
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