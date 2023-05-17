Газзаев: финал Кубка России всегда надо проводить на главной арене страны — в «Лужниках»

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о месте проведения суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

«Финал Кубка России всегда надо проводить на самой главной арене страны — в «Лужниках». Во все времена, в советские времена, я неоднократно участвовал в финальных матчах Кубка, первенствах страны, которые проводились всегда на центральном стадионе. Мне кажется, что это абсолютно правильно. Это традиции, мы не должны их менять», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее первым суперфиналистом турнира стал московский ЦСКА. Соперник армейцев определится по итогам матча «Краснодар» — «Урал».