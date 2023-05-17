Шалимов признался, что общается только с одним экс-партнёром по «Интеру»
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Российский тренер Игорь Шалимов ответил на вопрос, поддерживает ли он отношения с бывшими партнёрами по итальянским клубам, за которые он выступал, будучи игроком.
«У «Фоджи» есть чат в WhatsApp, но я там нечастый гость. Из «Интера» общаюсь только с Берти, и то в последнее время всё реже. И в саму Италию тоже не рвусь», — сказал Шалимов в интервью Sport24.
Шалимов является воспитанником московского «Спартака». Он дебютировал в Италии за «Фоджу» в 1991 году. Через год Игорь перешёл в «Интер». Также он выступал за «Удинезе», «Болонью» и «Наполи». Тренерскую карьеру Шалимов начал в 2001 году. Последним местом работы специалиста был екатеринбургский «Урал», который он тренировал в 2021-2022 годах.
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