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«Интер» продлит контракт с Чалханоглу в ближайшее время — Романо

«Интер» продлит контракт с Чалханоглу в ближайшее время — Романо
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Руководство миланского «Интера» намерено в ближайшее время продлить контракт со своим полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, новое соглашение турецкого хавбека с «нерадзурри» будет рассчитано до июня 2027 года. Все документы уже готовы. Подписание и официальное заявление ожидаются в ближайшее время.

Сообщается, что «Интер» также ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Алессандро Бастони.

В текущем сезоне на счету Чалханоглу 45 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами.

Действующее соглашение игрока с «россонери» рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее, во вторник, 16 мая, «Интер» обыграл «Милан» со счётом 1:0 в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов и пробился в решающий матч турнира. Чалханоглу прокомментировал это событие.

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