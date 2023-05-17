Ярошик: если ЦСКА победит «Спартак», то для людей это будет настоящий праздник

Экс-футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, как будет праздновать успех армейцев в случае победы красно-синих в игре 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«С удовольствием посмотрел бы этот матч, но, к сожалению, нет такой возможности. Желаю победы ЦСКА, но хотелось бы увидеть настоящее дерби и чтобы все фанаты насладились этой битвой, красивым футболом на стадионе или у телевизоров. Если ЦСКА победит, то для людей будет настоящий праздник.

Желаю им хорошо отметить это событие в баре, дома, в ресторане или на улице, что они любят. Я, конечно, пиво пить не буду, но очень обрадуюсь победе над «Спартаком», — приводит слова Ярошика Legalbet.

Матч 28-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между этими командами завершилась боевой ничьей — 2:2.