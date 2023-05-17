Стали известны главные трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» определился с главными трансферными целями на предстоящее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что ему нужен ещё один полузащитник, чтобы составить конкуренцию Кристиану Эриксену, которому в феврале исполнился 31 год.

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг остаётся приоритетной целью «красных дьяволов». Однако сине-гранатовые, скорее всего, запросят за трансфер нидерландского игрока внушительную сумму. Футболисты «Челси» Мэйсон Маунт и Матео Ковачич являются более бюджетными альтернативами на позицию полузащитника. Манкунианцы также внимательно наблюдают за ситуацией с контрактом хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо.

Сообщается, что в число кандидатов на позицию нападающего входят форварды Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»). В качестве альтернативных вариантов «красные дьяволы» рассматривают Рандаля Коло Муани («Айнтрахт»), Душана Влаховича («Ювентус»), Тэмми Абрахама («Рома») и Брайана Бробби («Аякс»).

Ранее сообщалось, что бюджет «Юнайтед» в летнее трансферное окно составит около € 170 млн.