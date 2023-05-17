Рашфорд и Мактоминей восстановились от травм и будут доступны в следующем матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и полузащитник Скотт Мактоминей вернулись к тренировкам с общей группой. Оба футболиста полностью восстановились от травм, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

По информации источника, Рашфорд и Мактоминей смогут принять участие в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом», который состоится в субботу, 20 мая. Начало игры — в 17:00 мск.

Сообщается, что с общей группой также работал защитник Рафаэль Варан. Француз из-за повреждения был заменён в матче предыдущего тура с «Вулверхэмптоном» (2:0).

Напомним, Мактоминей пропустил из-за повреждения месяц. Рашфорд отсутствовал на протяжении недели.

В текущем сезоне на счету английского форварда 53 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и восемью результативными передачами. Шотландский хавбек провёл 35 игр, сумев отличиться тремя забитыми мячами и двумя ассистами.