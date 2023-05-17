Рашфорд и Мактоминей восстановились от травм и будут доступны в следующем матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и полузащитник Скотт Мактоминей вернулись к тренировкам с общей группой. Оба футболиста полностью восстановились от травм, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
По информации источника, Рашфорд и Мактоминей смогут принять участие в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом», который состоится в субботу, 20 мая. Начало игры — в 17:00 мск.
Сообщается, что с общей группой также работал защитник Рафаэль Варан. Француз из-за повреждения был заменён в матче предыдущего тура с «Вулверхэмптоном» (2:0).
Напомним, Мактоминей пропустил из-за повреждения месяц. Рашфорд отсутствовал на протяжении недели.
В текущем сезоне на счету английского форварда 53 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и восемью результативными передачами. Шотландский хавбек провёл 35 игр, сумев отличиться тремя забитыми мячами и двумя ассистами.
- 17 мая 2023
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:09