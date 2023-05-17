«Ливерпуль» объявил об уходе Фирмино, Кейта, Милнера и Окслейд-Чемберлена

Несколько футболистов «Ливерпуля» уйдут из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Клуб покинут нападающий Роберто Фирмино и полузащитники Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен. Фирмино и Милнер выступали за клуб с 2015 года, Кейта — с 2018-го, а Окслейд-Чемберлен — с 2017-го. Их контракты истекают в конце нынешнего сезона.

С момента прихода игроков в «Ливерпуль» клуб выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от четвёртого места на одно очко. Мерсисайдцы завершили выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу».