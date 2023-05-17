Полузащитник «Факела» летом перейдёт в греческий клуб — источник

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28-летний полузащитник воронежского «Факела» Андрей Мендель летом покинет клуб. Футболист заинтересовал греческий клуб «Пансерраикос», который по итогам завершающегося сезона поднялся в высшую лигу Греции. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Контракт Менделя действует ещё год, но в договоре прописана опция выкупа за 25 млн рублей. По окончании сезона этим воспользуется повысившийся в классе «Пансерраикос». Новичок греческой Суперлиги намерен предложить Менделю трёхлетний контракт.

Отмечается, что Мендель может стать вторым россиянином, выступающим сейчас в чемпионате Греции после Юрия Лодыгина, который защищает цвета «Панатинаикоса».

В текущем сезоне Мендель провёл за «Факел» 23 матча в Российской Премьер-Лиге. Воронежский клуб покинул зону стыковых матчей по итогам 27-го тура чемпионата России, занимая 12-е место с 27 очками в активе.