«Челси» хочет приобрести долю французского «Страсбурга» — Guardian
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Владельцы «Челси» планируют приобрести долю во французском «Страсбурге». Об этом сообщает The Guardian.
Тодд Боули хочет создать вокруг «Челси» межклубную систему, которая позволит молодым игрокам получать игровой опыт в других командах с целью дальнейшего успешного выступления за «аристократов». Ранее во Франции лондонцы присматривались к «Лиону» и «Сошо», а также вели переговоры с «Бордо». Руководство «Челси» также заинтересовалось рядом клубов из Бельгии, Португалии и Южной Америки. Сообщается, что клуб рассматривает возможность приобрести долю в португальском «Портимоненсе».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка в 35 матчах.
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