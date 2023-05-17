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«Краснодар» — «Урал»: Карасёв отменил пенальти после просмотра VAR

«Краснодар» — «Урал»: Карасёв отменил пенальти после просмотра VAR
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В эти минуты проходит матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Урал». Команды играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Панталеан – 9'   1:1 Бикфалви – 22'   2:1 Кордоба – 59'
Удаления: нет / Гогличидзе – 90+1'

На 90-й минуте Сергей Карасёв назначил пенальти за фол Лео Гогличидзе на Джоне Кордобе. Жёлтая стала второй для защитника гостей. После просмотра повторов арбитр отменил пенальти из-за офсайда, но Гогличидзе на поле не вернулся.

Первый тайм завершился с ничейным счётом. На девятой минуте нападающий «Краснодара» Кайо вывел хозяев вперёд, точно пробив головой после подачи Эдуарда Сперцяна от углового флажка. На 22-й минуте капитан гостей Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло, сыграв на добивании после ошибки Матвея Сафонова.

В начале второго тайма Джон Кордоба забил второй гол хозяев, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу – каркас ворот принял на себя удар Михайло Баньяца из-за пределов штрафной.

Ранее первым участником суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

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