«Краснодар» — «Урал»: Карасёв отменил пенальти после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Урал». Команды играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 90-й минуте Сергей Карасёв назначил пенальти за фол Лео Гогличидзе на Джоне Кордобе. Жёлтая стала второй для защитника гостей. После просмотра повторов арбитр отменил пенальти из-за офсайда, но Гогличидзе на поле не вернулся.

Первый тайм завершился с ничейным счётом. На девятой минуте нападающий «Краснодара» Кайо вывел хозяев вперёд, точно пробив головой после подачи Эдуарда Сперцяна от углового флажка. На 22-й минуте капитан гостей Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло, сыграв на добивании после ошибки Матвея Сафонова.

В начале второго тайма Джон Кордоба забил второй гол хозяев, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу – каркас ворот принял на себя удар Михайло Баньяца из-за пределов штрафной.

Ранее первым участником суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.