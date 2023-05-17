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Билялетдинов: я бы отменил Fan ID в Суперфинале Кубка — так соберётся полный стадион

Билялетдинов: я бы отменил Fan ID в Суперфинале Кубка — так соберётся полный стадион
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Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Лужники» — это центральная арена России. Но многие бойкотируют посещение матчей из-за Fan ID. Возможно, есть смысл перенести Суперфинал Кубка России в регион, где будет более повышенный интерес. Грубо говоря, если в Суперфинале будет играть не столь популярная команда, то вряд ли в «Лужниках» соберётся почти 80 тысяч зрителей. А ведь при проведении Кубка России есть и маркетинговые вещи. Поэтому с точки зрения затрат на проведение этого матча, возможно, его нужно будет переносить в регион.

Но, как мне кажется, матчи такого уровня нужно проводить в «Лужниках». Если всё останется без изменений, тогда я бы вообще отменил Fan ID на Суперфинале Кубка России — так соберётся полный стадион», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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