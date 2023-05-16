Тренер сборной Армении: Сперцян немного затянул с переходом в более сильный чемпионат

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян затянул с переездом из РПЛ в более сильный чемпионат.
«Мне кажется, Сперцяну желательно перейти в более сильный и интенсивный чемпионат. Тогда он ещё быстрее будет прогрессировать. Конкурентоспособность лиги и сила твоей команды — очень важные факторы для роста игрока. Чем больше матчей высокого уровня, тем лучше для футболиста.
Созрел он для этого шага? Думаю, давно созрел. Возможно, даже немного затянул с ним. Спрос на него наверняка есть. Но понятно, что не всё от Сперцяна зависит. Нужно ещё, чтобы руководство «Краснодара» пошло навстречу игроку. Они внесли большую лепту в его воспитание и, конечно, рассчитывают на определённую финансовую выгоду от трансфера», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»:
- 16 мая 2023
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