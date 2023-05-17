Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может принять участие в финале Лиги чемпионов. Игрок близок к восстановлению после повреждения, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, во вторник, 16 мая, Шкриньяр присутствовал на ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором его команда была сильнее «Милана» (1:0). После финального свистка словак зашёл в раздевалку и поздравил товарищей по команде с выходом в финал турнира.

Сообщается, что Шкриньяр должен успеть восстановиться от повреждения до решающего матча, который состоится в Стамбуле в субботу, 10 июня.

Словацкий защитник «нерадзурри» отсутствует из-за травмы спины уже три месяца. В текущем сезоне на счету Шкриньяра 32 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Шкриньяру со стороны «ПСЖ».