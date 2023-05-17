«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах ЛЧ до 26 игр

Домашняя беспроигрышная серия «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов продлилась до 26 матчей. В последний раз «горожане» уступали на своём поле в рамках элитного европейского кубка 19 сентября 2018 года, проиграв на групповой стадии «Лиону» (1:2). 23 из 25 матчей команда Хосепа Гвардиолы выиграла.

Несколько минут назад завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счёт разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес.

Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0). Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.