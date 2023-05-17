Минимум одна английская команда выходит в финал ЛЧ третий год подряд

«Манчестер Сити» успешно защищает честь британского футбола, снова став финалистом Лиги чемпионов. Англия имеет минимум одного представителя в финале турнира третий год подряд. В прошлом сезоне «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (0:1), а в сезоне-2020/2021 свой первый финал «Сити» проиграл другому представителю английской Премьер-лиги, «Челси» (0:1).

Несколько минут назад завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счёт разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0). Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.