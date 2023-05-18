«Реал» не проигрывал в Лиге чемпионов со счётом 0:4 на протяжении 14 лет

«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.

Последний раз «сливочные» уступали 0:4 в матче Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009. Примечательно, что тогда «Реал» также был бит английским клубом.

В 2009 году в ответном матче 1/8 финала «Ливерпуль» на «Энфилде» нанёс поражение мадридской команде. Голами в составе мерсисайдцев тогда отметились Стивен Джеррард (дважды), Фернандо Торрес и Андреа Доссена.

В том розыгрыше «Реал» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Ливерпулю» (5:0).