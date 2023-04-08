Тренер «Бёрнли» Компани — о выходе в АПЛ: не ожидали, что это произойдёт так быстро

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани прокомментировал выход команды в английскую Премьер-лигу. После победы над «Мидлсбро» (2:1) за семь туров до конца сезона Чемпионшипа подопечные бельгийского специалиста гарантировали себе повышение в классе.

«Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Сейчас время Пасхи, осталось семь игр, а мы уже празднуем. Никто не ожидал, что это произойдёт так быстро. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время. Иногда чем быстрее, тем лучше.

Это было нелегко. Таких дней, как сегодняшний, бывает больше, чем вы думаете, но мы нашли способ победить, и он не был простым. Мы хорошо проводим концовки в этом сезоне.

Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать ещё сильнее, и у нас захватывающее будущее», — приводит слова Компани Sky Sports.