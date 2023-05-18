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Должен ли Холанд получить «Золотой мяч», если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов?

Должен ли Холанд получить «Золотой мяч», если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов?
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Команда Эрлинга Холанда «Манчестер Сити» пробилась в финал Лиги чемпионов, переиграв мадридский «Реал» в ответном матче 1/2 финала (4:0). «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос.

Напомним, 17 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счёт разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0). Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

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