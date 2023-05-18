Гвардиола может стать первым тренером в истории, взявшим требл с двумя разными командами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может стать первым тренером в истории, выигравшим требл с двумя разными командами.
Напомним, испанец руководил «Барселоной» с 2008 по 2012 год. В первый же сезон под его руководством каталонской команде удалось завоевать сразу три трофея: чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.
Подобные достижения в разное время покорялись таким тренерам, как Джок Стейн («Селтик»), Штефан Ковач («Аякс»), Гус Хиддинк (ПСВ), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Жозе Моуринью («Интер»), Юпп Хайнкес «Бавария»), Луис Энрике («Барселона») и Ханс Дитер Флик («Бавария»). Однако никто из этих специалистов не выигрывал требл с двумя разными командами.
В текущем сезоне «Сити» сохраняет шансы на завоевание всех трёх трофеев. Команда примет участие в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов, в которых их соперниками будут «Манчестер Юнайтед» и «Интер» соответственно.
В чемпионате подопечные Гвардиолы занимают первое место, набрав 85 очков после 35 игр. «Горожанам» достаточно набрать три очка в последних трёх турах, чтобы гарантированно обеспечить себе чемпионский титул.
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