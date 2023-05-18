Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после разгромной победы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

«Дома мы чувствуем невероятный комфорт с нашими людьми. Когда вы выходите в финал Лиги чемпионов, вы должны праздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть АПЛ. Завтра будем с нашими семьями, а затем подготовимся к воскресенью.

Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что игроки готовы. Было спокойно, они много шутили в эти дни, поэтому я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы к выступлению», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером».

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