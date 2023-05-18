Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий высказался о периоде выступления за «Зенит».
«Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал то, что играл в футбол. 24 февраля 2022 года, я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться на Украину. Этот поступок и есть мой ответ. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело, посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Шахтёра».
Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.
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