Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ярослав Ракицкий высказался о периоде выступления за «Зенит»

Ярослав Ракицкий высказался о периоде выступления за «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий высказался о периоде выступления за «Зенит».

«Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал то, что играл в футбол. 24 февраля 2022 года, я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться на Украину. Этот поступок и есть мой ответ. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело, посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Шахтёра».

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.

Материалы по теме
15 лет победе «Зенита» в Кубке УЕФА! За сколько собрали команду, и что с игроками сейчас?
15 лет победе «Зенита» в Кубке УЕФА! За сколько собрали команду, и что с игроками сейчас?

Футболисты «Зенита» празднуют с фанатами во время парада

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023