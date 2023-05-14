15 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. За сколько он собрал ту команду?

14 мая 2008 года второй российский клуб победил в еврокубке. «Зенит» обыграл «Рейнджерс» (2:0) в финале Кубка УЕФА и повторил достижение ЦСКА трёхлетней давности. Вспоминаем, кто тогда играл за сине-бело-голубых и за сколько они собрали тот состав. Мы отобрали 11 основных футболистов команды.

Вячеслав Малафеев, € 0 млн

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Вратарь получил приглашение в основную команду «Зенита» в конце 90-х годов. До этого он с отличием закончил футбольную школу «Смена», после чего оказался во второй команде сине-бело-голубых. Любопытно, что в 2008 году Малафеев изначально не был основным вратарём «Зенита». Матчи квалификации и большую часть группового этапа Вячеслав просидел в запасе, а вот в плей-офф играл регулярно.

Малафеев завершил карьеру в 2016-м, а через полтора года занял пост заместителя спортивного директора «Зенита». Впрочем, это уже в прошлом. Сейчас Вячеслав занимается недвижимостью, что приносит ему существенную прибыль. Летом 2020 года бывший вратарь заявил, что зарабатывает больше 1,5 млн рублей в месяц. В 2021-м Вячеслав стал победителем реалити-шоу «Звёзды в Африке».

Александр Анюков, € 3 млн

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Фланговый защитник оказался в «Зените» за три года до триумфа в Кубке УЕФА. За его трансфер клуб из Санкт-Петербурга заплатил «Крыльям Советов» € 3 млн. Анюков вошёл в топ-3 «Зенита» по количеству сыгранных минут (1248) в основном раунде Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008. Он провёл все матчи, за исключением игры с «Баварией» (1:1) в Мюнхене. Причина отсутствия — перелом пальца. А ещё Анюков отметился голом в огненном матче с «Байером» (4:1) — тогда «Зенит», по сути, обеспечил себе выход в полуфинал.

Анюков играл за «Зенит» до 2019-го, после чего снова уехал в Самару. На этот раз «Крылья Советов» арендовали ветерана на один год. В сезоне-2019/2020 Анюков отыграл 18 матчей (заработал пять жёлтых карточек) и объявил о завершении карьеры. После этого он снова оказался в «Зените» — на этот раз в статусе помощника главного тренера Сергея Семака. В новом амплуа Александр уже трижды стал чемпионом России.

Ивица Крижанац, € 650 тыс.

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Хорватский защитник перешёл в «Зенит» в начале 2005 года. Скауты «Зенита» отыскали Крижанаца в польском клубе «Дискоболия» из небольшого городка Гродзиск. Сейчас население составляет 13+ тыс., а команда проводит матчи на стадионе, который вмещает 5383 зрителя. «Зенит» заплатил за новичка смехотворную по нынешним временем сумму в € 650 тыс. В первых матчах триумфального Кубка УЕФА хорват не то что в основу, даже в заявку не проходил. А вот в плей-офф тренерский штаб постоянно выпускал его на поле.

Ивица играл за «Зенит» до 2011-го, а остаток карьеры провёл на родине, где выступал в составе «Сплита». В 2014 году Крижанац ушёл из большого футбола и сосредоточился на бизнесе. Ивица говорил, что зарабатывает за счёт сдачи в аренду апартаментов на берегу Адриатического моря. Три года назад Крижанац стал почётным жителем города Омиш, что расположен в 25 км от Сплита. Исколесил пол-Европы на мотоцикле и приезжал на чемпионат мира в Россию.

Роман Широков, свободный агент

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Широков пополнил состав «Зенита» в начале 2008 года. За его переход клуб из Санкт-Петербурга не заплатил ни копейки — у футболиста истёк срок контракта с «Химками». В плей-офф Кубка УЕФА Широков пропустил только выездной матч с «Марселем» (1:3). Дело в том, что в предыдущей игре с «Вильярреалом» (1:2) Роман получил две жёлтых и оставил команду в меньшинстве на старте второго тайма.

После ухода из «Зенита» Широков поиграл за «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». В составе армейцев стал чемпионом России (дважды был им в «Зените»), а перед этим завоевал бронзу в «Краснодаре». Завершил карьеру летом 2016-го, после чего работал спортивным директором «Химок» и «Динамо». Регулярно выступал экспертом в СМИ. В мае 2023 года занял пост исполнительного директора «Сатурна».

Радек Ширл, € 500 тыс.

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Чешский футболист покинул родину и переехал в Санкт-Петербург в 2003 году. За его трансфер «Зенит» заплатил пражской «Спарте» € 0,5 млн. Ширл пропустил два матча в розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008, оба — по причине дисквалификации. С «Марселем» (1:3) не играл из-за удаления с «Вильярреалом» (1:2), а ответный полуфинал с «Баварией» (4:0) пропустил из-за перебора жёлтых карточек. По ходу того турнира чех заработал шесть жёлтых карточек, две из которых конвертировались в красную.

Ширл играл в «Зените» до 2010 года, а потом уехал доигрывать на родину. В конце концов Радек опустился до любительского уровня. Де-юре закончил с футболом в 2021-м, а за несколько лет до этого вляпался в скандал. Ширл ударил арбитра после того, как тот удалил его в матче четвёртого чешского дивизиона.

Анатолий Тимощук, € 14,5 млн

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Из всех футболистов, которые обыграли «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, Тимощук обошёлся «Зениту» дороже остальных. В начале 2007 года украинец покинул родину и переехал на север России. Его переход обошёлся сине-бело-голубым в € 14,5 млн. Тимощук — незаменимый футболист «Зенита» в сезоне-2007/2008. Он провёл все матчи Кубка УЕФА в стартовом составе. На групповой стадии забил «АЗ Алкмар» (1:1) — реализовал пенальти в конце первого тайма. В итоге Анатолий отбегал 1350 минут в основной сетке Кубка УЕФА — лучший результат в «Зените».

В 2009-м российский клуб продал Тимощука в «Баварию» за € 11 млн. Украинец выиграл с немецким клубом Лигу чемпионов, после чего снова поиграл в «Зените» и съездил в Казахстан (выступал за «Кайрат»). С 2017 года входит в тренерский штаб петербургского клуба. Работал с Мирчей Луческу и Роберто Манчини, а последние годы трудится вместе с Сергеем Семаком.

Игорь Денисов, € 0 млн

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На групповом этапе Денисов не провёл ни одной минуты на поле. Более того, полузащитник не сыграл ни в одном из двух матчей 1/16 финала с «Вильярреалом». После этого регулярно выходил на поле и забил два мяча. Поучаствовал в разгроме «Байера» (4:1), а потом оформил победный гол в финале с «Рейнджерс». Денисов — продукт академии «Зенита», дебютировал за основную команду в 2002 году. Полностью раскрылся под руководством Дика Адвоката.

Денисов ушёл из «Зенита» в 2013-м, далее в его карьере были «Анжи» и «Динамо». И там, и там Игорь попадал в разнообразные скандалы. В 2017 году Денисов оказался в «Локомотиве», с которым стал чемпионом России. Спустя пару лет полузащитник завершил карьеру. Летом 2022 года Денисов сообщил, что его дом в Испании находится на продаже. Сам Игорь думал над отъездом из России, но в итоге остался. «Мы три-четыре месяца безвылазно жили в Европе, — говорил Денисов в интервью Нобелю Арустамяну. — Но я понял, что это не моё. Дайте мне хоть $ 10 млн, я не смогу там жить. Для меня лучше в лесу жить, чем на вилле в Испании».

Константин Зырянов, € 2,5 млн

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Зырянов оказался в «Зените» за год до победы в Кубке УЕФА. Клуб из Санкт-Петербурга вытащил полузащитника из «Торпедо», заплатив € 2,5 млн. В сезоне-2007/2008 Константин провёл на поле 1336 минут в Кубке УЕФА. Это второй результат в команде, больше набегал только длинноволосый Тимощук. Константин отметился тремя голами, два из которых пришлись на заключительные матчи турнира. Он поучаствовал в избиении «Баварии» (4:0), а потом поставил точку в финальной игре.

Константин играл в «Зените» вплоть до завершения карьеры (2018 год), после чего занялся тренерской деятельностью. Работал во второй команде сине-бело-голубых, а осенью 2022 года возглавил «Черноморец». Сейчас клуб из Новороссийска уверенно лидирует в своей группе во Второй лиге. По всей видимости, в следующем сезоне мы увидим Зырянова в чуть более статусном дивизионе.

Андрей Аршавин, € 0 млн

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Начальный путь Аршавина схож с тем, что было у Малафеева. Школа «Смена», дубль «Зенита», приглашение в основную команду. В сезоне-2007/2008 Андрей пропустил всего лишь один матч в Кубке УЕФА — перебрал жёлтых карточек перед ответной игрой с «Баварией». Аршавин забил два мяча «Стандарду» в квалификации, оформил очень важный гол в игре с «Марселем» (1:3), а потом помог команде разгромить «Байер» (4:1). По количеству минут (1214) занял четвёртое место в команде, а по голам (четыре) — второе.

Летом 2008-го Аршавин феерично сыграл на Евро, после чего уехал в Англию. По возвращении из «Арсенала» поиграл за «Зенит», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Сейчас Андрей занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и выступает экспертом на телевидении.

Виктор Файзулин, € 2 млн

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Виктор оказался в «Зените» в начале 2008 года, следовательно, не играл в квалификации и на групповой стадии Кубка УЕФА. В плей-офф регулярно выходил на поле и отметился голом в ворота «Баварии» (4:0). А ведь его переход из нальчикского «Спартака» обошёлся «Зениту» всего лишь в € 2 млн. В итоге Виктор играл в Санкт-Петербурге вплоть до завершения карьеры, а именно до 2018 года.

В 2021-м Файзулина назначили спортивным директором «Акрона». Да-да, того самого, что пошумел в этом розыгрыше Кубка России. Правда, Виктор задержался в клубе всего на несколько месяцев и 2022 год встретил без работы, связанной с футболом. Сейчас Файзулин — один из совладельцев компании, которая запустила производство готовой еды для торговых сетей.

Павел Погребняк, € 5 млн

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До перехода в «Зенит» Погребняк поиграл за «Спартак», «Шинник», «Томь». Именно томскому клубу сине-бело-голубые заплатили € 5 млн. Погребняк ярко проявил себя в Кубке УЕФА и стал лучшим бомбардиром «Зенита». Он забил 10 мячей, в том числе семь в плей-офф. Матч с «Рейнджерс» Погребняк пропустил, поскольку получил жёлтую карточку в игре с «Баварией». Лучший бомбардир российского клуба не вышел на финал из-за перебора предупреждений, но это не помешало команде взять трофей.

После ухода из «Зенита» (2009 год) Погребняк поиграл в Европе за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». По возвращении в Россию играл в «Динамо», «Тосно» и «Урале». Весной 2022-го Павел сообщил, что играл бы, будь у него предложение от какого-либо клуба. В феврале 2023 года победил на турнире Кубок Легенд, где выступал в составе сборной России.

Итого: этот состав обошёлся «Зениту» всего лишь в € 28,15 млн.