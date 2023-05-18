Анчелотти: поражение от «Манчестер Сити» болезненное и обидное

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги гостевого матча стадии 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4). Первая игра в Мадриде закончилась вничью 1:1.
«Манчестер Сити» играл лучше и заслужил этот финал. Они активно прессинговали с самого начала, поэтому нам было трудно строить игру, в которую мы хотели играть. Сопернику удалось повести в счете, после этого вернуться в игру нам было непросто. Мы пытались во втором тайме, но не вышло. Надо извлечь уроки, подумать о следующем сезоне и стать сильнее. В прошлом сезоне нам удалось победить их и выйти в финал. В этот раз пришел черед «Сити».
Уходить сегодня в глубокий анализ не имеет смысла. Это болезненное поражение. Очень обидное. Но такое случается в футболе. Ты попадаешь в полуфинал Лиги чемпионов, и если такой сильный соперник играет лучше тебя, то ты остаешься без финала», — приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти.
В нынешнем сезоне «Реал» выиграл Кубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В чемпионате Испании мадридцы ведут борьбу за второе место, которое занимают в данный момент. За четыре тура до финиша турнира «Реал» опережает «Атлетико» на два очка.
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