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Стив Макманаман: на поле вышел сильнейший и разгромил «Реал»

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Стив Макманаман отреагировал на победу «Манчестер Сити» в полуфинале над «сливочными».

«На поле вышел сильнейший и разгромил соперника – вот и всё. Вперёд, в Стамбул!» – приводит слова Макманамана BT Sport.

«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.

Последний раз «сливочные» уступали 0:4 в матче Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009. Примечательно, что тогда «Реал» также был бит английским клубом.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух встреч переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).