Альваро Мората прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Милан»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал слухи о своём возможном переходе в итальянский «Милан», заявив, что ничего об этом не слышал. Форвард не исключил, что может уйти из своего клуба летом.
«Слухи о моём переходе в «Милан»? Клянусь, я ничего об этом не слышал. У меня есть контракт, по которому я остаюсь в «Атлетико» до 30 июня 2024 года, а мой агент мне ничего не говорил. По крайней мере, пока что.
Если летом возникнут определённые условия, которые позволят какому-то клубу приобрести меня, а «Атлетико» — меня продать, то переход может состояться. Но, повторюсь, сейчас я вообще ничего не знаю. Вы знаете, как обстоят дела в футболе, особенно в мире трансферов», — приводит слова Мораты Tuttosport.
Мората («Атлетико М») наносит опасный удар головой
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