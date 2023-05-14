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«Милан» готовит предложение для «Атлетико» по Морате

«Милан» всерьёз настроен на подписание нападающего «Атлетико» Альваро Мораты. Боссы «россонери» готовы сделать мадридцам предложение в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Милан» ищет нападающего, который гарантированно усилил бы команду в следующем сезоне. Руководство клуба убеждено, что Мората – наиболее подходящий кандидат.

Сообщается, что боссов «Милана» больше всего подкупает опыт игры форварда в чемпионате Италии, а также хорошее знание языка.

В текущем сезоне на счету Мораты 42 матча за «матрасников» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

Мората забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.