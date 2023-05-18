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Севилья — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Севилья» — «Ювентус»: во сколько ответный матч полуфинала Лиги Европы, где смотреть

«Севилья» — «Ювентус»: во сколько ответный матч полуфинала Лиги Европы, где смотреть
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Сегодня, 18 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023 «Севилья» — «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Севилья» — «Ювентус».

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — Срджан Йованович.

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
18 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первый матч команд завершился с ничейным счётом 1:1. Тогда «Ювентус» спасся от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.

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