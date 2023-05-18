«Севилья» — «Ювентус»: во сколько ответный матч полуфинала Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 18 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023 «Севилья» — «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Севилья» — «Ювентус».

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — Срджан Йованович.

Напомним, первый матч команд завершился с ничейным счётом 1:1. Тогда «Ювентус» спасся от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.