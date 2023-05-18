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Сперцян рассказал, что помогло «Краснодару» выйти в финал Кубка России

Сперцян рассказал, что помогло «Краснодару» выйти в финал Кубка России
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что сплочённость команды помогла «быкам» выйти в Суперфинал Фонбет Кубка России. Также футболист отметил поддержку болельщиков.

«Конечно, мы рады этой победе. Я считаю, нам удалось выйти в финал за счёт нашей сплочённости, мы бились друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, они гнали нас вперёд. Мы вышли в финал турнира, у нас есть время к нему подготовиться, но все наши мысли теперь о следующей игре в чемпионате с «Ростовом», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

«Краснодар» встретится в Суперфинале Кубка России с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». В случае победы «Краснодар» выиграет первый трофей в истории клуба.

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