Игрок «Торпедо» Роганович: комфортно чувствую себя в России, русские люди тепло приняли
Поделиться
22-летний черногорский защитник «Торпедо» Боян Роганович высказался о своей адаптации в России. Футболист заявил, что комфортно чувствует себя в новой стране, ведь его хорошо приняли местные жители. Также он рассказал об изучении русского языка и признался, что в России более холодный климат, чем в Черногории.
«Я комфортно чувствую себя в России, меня тепло приняли русские люди. Учу язык, и моя жизнь идёт так, как надо. Что касается Москвы и России — в целом всё отлично!
У черногорцев и русских похожий язык, мне легко ориентироваться, знаю основные слова для жизни и футбола. А так, в России есть свои отличия. Какие? Здесь холоднее, чем в Черногории, ха-ха!» — приводит слова Бояна Рогановича Sport24.
Комментарии
- 18 мая 2023
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:28
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:03
-
07:57
-
07:19
-
06:45
-
06:12
-
05:55
-
05:40
-
04:57
-
04:39
-
04:24
Партнерский контент