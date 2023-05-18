Игрок «Торпедо» Роганович: комфортно чувствую себя в России, русские люди тепло приняли

22-летний черногорский защитник «Торпедо» Боян Роганович высказался о своей адаптации в России. Футболист заявил, что комфортно чувствует себя в новой стране, ведь его хорошо приняли местные жители. Также он рассказал об изучении русского языка и признался, что в России более холодный климат, чем в Черногории.

«Я комфортно чувствую себя в России, меня тепло приняли русские люди. Учу язык, и моя жизнь идёт так, как надо. Что касается Москвы и России — в целом всё отлично!

У черногорцев и русских похожий язык, мне легко ориентироваться, знаю основные слова для жизни и футбола. А так, в России есть свои отличия. Какие? Здесь холоднее, чем в Черногории, ха-ха!» — приводит слова Бояна Рогановича Sport24.