«Чем я хуже Малкома и Клаудиньо?» Игрок «Химок» Антич — о возможном получении паспорта РФ

Защитник подмосковных «Химок» Никола Антич заявил, что не против получения российского гражданства, приведя в пример бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Сербский игрок признался, что паспорт России ему не помешает.

«Задумывался ли я о получении паспорта России? Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более Малком и Клаудиньо получили паспорт Российской Федерации, чем я хуже?» — приводит слова Антича Sport24.

29-летний Антич перешёл в «Химки» лишь в феврале 2023 года. За подмосковную команду сербский крайний защитник успел провести семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.