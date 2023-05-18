Семак: «Зенит» сошёл с подиума, и наш путь на подиум начался снова

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда вновь включилась в рабочий режим после празднования чемпионского титула, чтобы отправиться в путь за новым трофеем. Также специалист отметил связь клуба и Санкт-Петербурга, назвав их синонимами.
«Мы сошли с подиума, и наш путь на подиум начался снова. Мы уже в рабочем режиме готовимся к этому матчу. Что касается празднования, то клуб вместе с городом организовали прекрасное празднование для жителей и болельщиков. Мы все вместе порадовались, потому что «Зенит» и Санкт-Петербург — синонимы. Все в городе очень любят футбол, и, конечно, это очень приятно — то, как встречали командный автобус во время нашего небольшого турне по городу. Это всегда приятно — ребята понимают, ради чего они работают и насколько сильно их любят в городе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 18 мая 2023
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