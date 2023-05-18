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Агент Миранчука заявил, что игрок «Торино» продолжает испытывать дискомфорт после травмы

Агент Миранчука заявил, что игрок «Торино» продолжает испытывать дискомфорт после травмы
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии футболиста после полученной ранее травмы, сообщив, что травмированная нога всё ещё беспокоит игрока и он ощущает дискомфорт.

«Алексей будет принимать решение об участии в матче перед самой игрой. Зависит от того, будет ли он готов к игре. Нога беспокоит, есть дискомфорт. Перелом есть перелом, болевое ощущение у него чувствуется», – приводит слова Шпинёва Metaratings.

Миранчук пропустил предыдущий матч «Торино» в чемпионате Италии. В руководстве клуба выразили надежду, что он сможет восстановиться к игре с «Фиорентиной», которая пройдёт в ближайшее воскресенье, 21 мая.

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