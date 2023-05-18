Андрей Каряка: «Манчестер Сити» сейчас топ-1 в мире. Доказали это в матче с «Реалом»
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал разгромное поражение мадридского «Реала» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра завершилась в пользу британского коллектива со счётом 4:0.
«Манчестер Сити» показывал хороший футбол в обоих матчах с «Реалом» и по делу добился выхода в финал Лиги чемпионов. Безусловно, это плоды работы Гвардиолы, но у него собраны одни из лучших футболистов мира. Один Холанд чего стоит! Бернарду Силва — просто космос, в матче с «Реалом» был очень полезен.
«Манчестер Сити» сейчас топ-1 в мире — вчера они это доказали. «Интеру» будет очень сложно в финале Лиги чемпионов», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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