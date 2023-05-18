Кечинов: «Манчестер Сити» — будущий победитель Лиги чемпионов. «Реалу» не оставили шансов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал разгромное поражение мадридского «Реала» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра завершилась в пользу британского коллектива со счётом 4:0.

«Я внимательно смотрел прошлогодние игры между «Манчестером Сити» и «Реалом», где англичане должны были проходить дальше. А в этом сезоне справедливость восторжествовала. «Манчестер Сити» не оставил ни единого шанса «Реалу». Они очень хорошо играли и забивали красивые голы. Можно было получить огромное удовольствие. Гвардиола прививает свой стиль каждой команде, где работает.

Мне кажется, «Манчестер Сити» — будущий победитель Лиги чемпионов. При всём уважении к «Интеру», но даже если они будут играть в свой излюбленный футбол, сложно что-то противопоставить сопернику», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.