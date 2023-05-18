Команда российского тренера Зарицкого вышла в высшую лигу Люксембурга и финал Кубка страны

Футбольный клуб «Мариска Мерш», главным тренером которого является российский специалист и воспитанник «Зенита» Михаил Зарицкий, вышел в высший дивизион чемпионата Люксембурга.

За тур до окончания сезона-2022/2023 команда Зарицкого гарантировала себе место в топ-2. Более того, в случае победы «Мариски Мерш» в последнем туре, при условии поражения прямого конкурента, команда Зарицкого может занять первое место во втором по значимости дивизионе чемпионата Люксембурга.

Отметим, что команда российского тренера успешна не только в чемпионате. Клуб «Мариска Мерш» также дошёл до финала Кубка Люксембурга. Решающий матч этого турнира состоится 26 мая 2023 года, в нём подопечные Зарицкого встретятся с командой «Дифферданж-03».