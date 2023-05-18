Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо может рассмотреть возможность возвращения в клуб

В агентстве Rivorelli Sports, представляющем интересы бывшего полузащитника московского «Спартака» Фернандо, выступающего сейчас за турецкий «Антальяспор», рассказали о возможном возвращении бразильского футболиста в российскую команду.

«Фернандо был очень счастлив в «Спартаке», ему очень нравится Россия. Это страна, которая очень хорошо приняла его и его семью. Если будет интересное предложение, мы с радостью его рассмотрим», — приводит заявление Rivorelli Sports Metaratings.

31-летний Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2020 год. Всего за красно-белых бразильский полузащитник сыграл 98 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Вместе со «Спартаком» Фернандо выиграл чемпионат России в 2017 году.