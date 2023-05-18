Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо может рассмотреть возможность возвращения в клуб
Поделиться
В агентстве Rivorelli Sports, представляющем интересы бывшего полузащитника московского «Спартака» Фернандо, выступающего сейчас за турецкий «Антальяспор», рассказали о возможном возвращении бразильского футболиста в российскую команду.
«Фернандо был очень счастлив в «Спартаке», ему очень нравится Россия. Это страна, которая очень хорошо приняла его и его семью. Если будет интересное предложение, мы с радостью его рассмотрим», — приводит заявление Rivorelli Sports Metaratings.
31-летний Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2020 год. Всего за красно-белых бразильский полузащитник сыграл 98 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Вместе со «Спартаком» Фернандо выиграл чемпионат России в 2017 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2023
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:30
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:35
-
16:29
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
16:13
-
16:11
-
15:52
-
15:44
-
15:30
-
15:12
-
15:01
-
14:42
-
14:39
-
14:27
-
14:25
-
14:23
-
14:20
-
13:58
-
13:57
-
13:45
-
13:40
-
13:37
Партнерский контент